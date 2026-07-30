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Магаданские спасатели отработали действия при химической угрозе на специализированных сборах

Специалисты учились брать пробы, вести радиационное наблюдение и эвакуировать людей в защитных костюмах.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области прошли сборы специалистов специализированного поисково-спасательного подразделения по работе с аварийными химически опасными веществами. Сотрудники отрабатывали навыки, необходимые при возникновении техногенных происшествий с выбросом опасных веществ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе тренировок спасатели учились вести радиационное и химическое наблюдение, устанавливать метеорологический пост. Они отрабатывали взятие проб с грунта, растительности и воды, определяли наличие условных радиоактивных веществ. Также отрабатывали поиск пострадавших и их эвакуацию из опасной зоны с использованием средств индивидуальной защиты.

Особое внимание уделили навыкам работы в изолирующих дыхательных аппаратах и костюмах химической защиты. Спасатели тренировались действовать в условиях, максимально приближённых к реальным. Такие учения позволяют поддерживать высокий уровень профессионализма и готовности к любым нештатным ситуациям.

В МЧС России по Магаданской области отметили, что регулярные сборы помогают специалистам сохранять навыки и своевременно обновлять знания о работе с опасными веществами. Это критически важно для оперативного реагирования в случае реальной угрозы.

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