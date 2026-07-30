В Китае нашли двойника Илона Маска, он работает поваром

«Я видел, как Маск жарит мясо, только в видеороликах, созданных искусственным интеллектом. Это моя первая встреча с “Маском” в реальной жизни, и я в восторге», — поделился один из посетителей по фамилии Бай. Также, по словам посетителя, несмотря на возросшую популярность, цены в заведении повышать не стали.