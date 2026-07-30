В Китае нашли двойника Илона Маска, он работает поваром

На северо-западе Китая нашли двойника Илона Маска, его фото завирусились в Сети и породили волну мемов. Он работает шеф-поваром и очень скромный, сообщает South China Morning Post.
48-летний Ма Цзяньпин из Тунчуаня является совладельцем и управляющим рестораном, специализирующимся на барбекю. До этого, согласно публикации, он несколько лет проработал электриком, прежде чем пойти в сферу общепита.
Посетители заведения заметили поразительное внешнее сходство повара с американским предпринимателем и инженером Илоном Маском. Видео, в котором Ма Цзяньпин подает блюда в своем ресторане, быстро набрали популярность в Сети и более 1,3 млн лайков. Многие посетители, согласно публикации, замечали сходство мужчин еще до того, как завирусились видео. Также они отмечали и фонетическое сходство их фамилий: Ма и Маск.
Сам Ма Цзяньпин рассказал, что обрушившаяся на него известность пробудила в нем застенчивость и заставила понервничать. Посещаемость его заведения при этом удвоилась, многие клиенты приходят для того, чтобы увидеть Ма, сфотографироваться и пожать руку.
Повар рассказал, что к нему обратились более десятка человек с предложениями о сотрудничестве, однако он предпочел сосредоточиться на работе в своем ресторане. Он трудится с 9 утра до полуночи почти каждый день.
«Я видел, как Маск жарит мясо, только в видеороликах, созданных искусственным интеллектом. Это моя первая встреча с “Маском” в реальной жизни, и я в восторге», — поделился один из посетителей по фамилии Бай. Также, по словам посетителя, несмотря на возросшую популярность, цены в заведении повышать не стали.
Популярность повара в интернете вызвала волну мемов, созданных с помощью ИИ. Пользователи создавали изображения Ма в костюме, чтобы подчеркнуть его сходство с Маском, а другие представляли его за приготовлением барбекю вместе с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом и генеральным директором Apple Тимом Куком.
Один из пользователей с юмором заметил: «Starlink обошелся Маску в миллиарды долларов, но он окупил затраты благодаря барбекю». Другой пошутил, что Маск и Ма «давно потерянные братья». Некоторые даже предложили переименовать его ресторан в «Space X Barbecue».
Сам Маск пока никак не прокомментировал ситуацию с Ма, хотя ранее, в 2022 году, он отвечал другому китайскому двойнику. Тогда он написал, что хотел бы встретиться с этим парнем, чтобы проверить, не дипфейк ли это.
Илон Маск потерял статус триллионера.
Ранее сообщалось, что богатейший житель планеты потерял часть своего капитала из-за падения акций. По статистике, опубликованной Bloomberg, Илон Маск «обеднел» до $957 млрд.\
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Состояние американского бизнесмена опустилось ниже отметки $1 трлн, до которой он дошел совсем недавно, 12 июня — после IPO его аэрокосмической компании SpaceX. Тогда его назвали первым в мире триллионером, он в три раза обошел второго самого богатого человека в мире, сооснователя Google Ларри Пейджа. По данным Forbes, на 12 июня состояние Пейджа составляло $295,3 млрд.
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