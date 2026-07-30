Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг рейса Уфа — Сочи

Уфимская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам. В апреле 2026 года перевозчик продал билеты на рейс Уфа — Сочи в количестве, превышающем число мест в самолете. В результате трое пассажиров не попали на свой рейс, их отправили в аэропорт назначения другим бортом.
Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал не допускать таких нарушений впредь. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
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