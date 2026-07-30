Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг рейса Уфа — Сочи

Трое пассажиров не смогли улететь из Уфы из-за перепродажи билетов.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам. В апреле 2026 года перевозчик продал билеты на рейс Уфа — Сочи в количестве, превышающем число мест в самолете. В результате трое пассажиров не попали на свой рейс, их отправили в аэропорт назначения другим бортом.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал не допускать таких нарушений впредь. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше