Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг рейса Уфа — Сочи

Уфимская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам. В апреле 2026 года перевозчик продал билеты на рейс Уфа — Сочи в количестве, превышающем число мест в самолете. В результате трое пассажиров не попали на свой рейс, их отправили в аэропорт назначения другим бортом.