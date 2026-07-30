Восстановленная техника для рудников «Норникеля» доставлена в Заполярье

Красноярский речной порт совместно с Енисейским пароходством доставили в Норильск очередную погрузочно-доставочную машину (ПДМ), которая прошла в краевом центре полный цикл капитального ремонта. Машину направят на рудник «Скалистый». До этого схожие ПДМ уже были доставлены на рудники «Комсомольский» и «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля». Восстановление подземной самоходной техники компании в Красноярске осуществляется в рамках крупного проекта по ее комплексной модернизации. Проведение такого капитального ремонта, даже с учетом затрат на логистику, обходится существенно выгоднее приобретения новых машин. Кроме того, проект восстановления подземного транспорта в Красноярске — пример эффективного взаимодействия «Норникеля» с малым и средним бизнесом региона. Как мы рассказывали ранее, в ходе таких работ техника фактически проходит полное обновление — с заменой до 80% узлов и агрегатов, что позволяет продлить срок ее эксплуатации в полтора-два раза. Помимо прочего, импортозамещение комплектующих на отечественные аналоги способствует росту технологической автономии от иностранных поставщиков. С помощью Енисейского речного пароходства из Норильска в Красноярск и обратно доставили три машины — одна сейчас на подходе к Дудинке, две уже работают в шахтах на рудниках. В стадии ремонта находятся ещё пять единиц техники со сроком завершения работ в конце этого года — в начале следующего. Енисей является для нас более оптимальным вариантом с точки зрения логистики, удобства и стоимости, однако эти машины мы повезем морем, так как речная навигация будет уже завершена, — рассказал руководитель проекта, старший менеджер «Норникель — Техника» Никита Фролов. Каждая ПДМ проходит комплексный капремонт. Специалисты осуществляют полную разборку техники, реставрируют силовые элементы каркаса, модернизируют или устанавливают новые комплектующие, после чего производят обратную сборку, настройку оборудования и тестовый запуск с последующими ходовыми проверками. Также технику оснащают всеми необходимыми системами безопасности. Поскольку предложенная бизнес-модель подтвердила свою рентабельность, проект намечено расширять.