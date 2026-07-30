Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизель в Нижегородской области

В Нижегородской области за последнюю неделю июля цены на самые востребованные виды автомобильного топлива снизились, тогда как стоимость высокооктанового бензина незначительно выросла. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно мониторингу с 21 по 27 июля, литр бензина марки АИ-92 на региональных автозаправочных станциях по сравнению с предыдущей неделей подешевел с 71,37 до 69,13 рубля.
Дизельное топливо также стало доступнее: его средняя цена снизилась с 81,98 до 79,45 рубля за литр.
Бензин АИ-95, который в середине месяца дорожал, к концу июля скорректировался в сторону снижения и теперь стоит 77,28 рубля против 77,84 рубля неделей ранее.
Единственным исключением стал бензин АИ-98, стоимость которого за этот период увеличилась с 95,92 до 96,25 рубля за литр.
Несмотря на такие еженедельные колебания, все основные виды горючего в Нижегородской области остаются дешевле, чем в среднем по России. Для сравнения, общероссийская стоимость литра АИ-92 составляет 73,85 рубля, а дизельного топлива — 93,38 рубля.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
Заправку по системе «чет-нечет» приостановят в Нижегородской области 1 августа.
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