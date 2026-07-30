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Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизель в Нижегородской области

Топливо в регионе дешевле, чем в среднем по России.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области за последнюю неделю июля цены на самые востребованные виды автомобильного топлива снизились, тогда как стоимость высокооктанового бензина незначительно выросла. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно мониторингу с 21 по 27 июля, литр бензина марки АИ-92 на региональных автозаправочных станциях по сравнению с предыдущей неделей подешевел с 71,37 до 69,13 рубля.

Дизельное топливо также стало доступнее: его средняя цена снизилась с 81,98 до 79,45 рубля за литр.

Бензин АИ-95, который в середине месяца дорожал, к концу июля скорректировался в сторону снижения и теперь стоит 77,28 рубля против 77,84 рубля неделей ранее.

Единственным исключением стал бензин АИ-98, стоимость которого за этот период увеличилась с 95,92 до 96,25 рубля за литр.

Несмотря на такие еженедельные колебания, все основные виды горючего в Нижегородской области остаются дешевле, чем в среднем по России. Для сравнения, общероссийская стоимость литра АИ-92 составляет 73,85 рубля, а дизельного топлива — 93,38 рубля.

Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.

Заправку по системе «чет-нечет» приостановят в Нижегородской области 1 августа.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.