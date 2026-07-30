Жуткая авария разлучила сестер 20 лет назад

Долгое время Надя даже не знала: была ли у нее сестра наверняка или это лишь плод ее детских фантазий. Однако позже факт существования Маргариты подтвердили родственники. На связь вышел крестный отец девочек. Выяснилось, что в свое время мужчина планировал жениться на родной тете сестер и удочерить маленькую Риту. Но произошла трагедия — женщина погибла. Молодой мужчина, не имевший за плечами ни брака, ни опыта отцовства, от идеи усыновления в итоге отказался.