БМВ достали из стоков водопроводной станции в Нижнем Новгороде

— Снова призывать не мусорить не буду. Но для любителей избавляться от вещей через реку или канализацию специалисты «ОКО» могут организовать персональную экскурсию о том, какой долгий путь проходит речная вода, чтобы стать питьевой, как сложно очищаются стоки, чтобы снова вернуться в реку, и как на это могут повлиять такие находки, — написал мэр.