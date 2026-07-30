ГУФСИН Нижегородской области ищет хозяев для служебных овчарок Мальты и Триши

Триша появилась на свет в 2019 году, находится в исправительной колонии № 12 в посёлке Шерстки Тоншаевского округа. У собаки есть идентификационный микрочип, ей лучше подойдёт проживание в частном доме с просторным вольером. Контакты для связи: 8 (950) 607‑38‑13, Анастасия.