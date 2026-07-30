ГУФСИН Нижегородской области ищет хозяев для служебных овчарок Мальты и Триши

ГУФСИН России по Нижегородской области объявил о поиске новых хозяев для двух служебных немецких овчарок — Мальты и Триши. Собаки завершили службу в кинологическом подразделении и теперь нуждаются в заботливой семье.
По данным ведомства, обе овчарки здоровы, физически развиты и воспитаны. Они привыкли к дисциплине, отличаются дружелюбием, послушанием и приучены к порядку. Такие собаки станут надёжными защитниками и верными компаньонами для будущих владельцев.
Мальта родилась в 2016 году, сейчас содержится в исправительной колонии № 7 в посёлке Восход Варнавинского округа. По вопросам передачи можно обратиться по телефону 8 (904) 782‑91‑86, контактное лицо — Иван.
Триша появилась на свет в 2019 году, находится в исправительной колонии № 12 в посёлке Шерстки Тоншаевского округа. У собаки есть идентификационный микрочип, ей лучше подойдёт проживание в частном доме с просторным вольером. Контакты для связи: 8 (950) 607‑38‑13, Анастасия.
Ранее сообщалось, что ГУФСИН раздаёт служебных собак в добрые руки в Нижегородской области.