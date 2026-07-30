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В Калининграде строитель-бизнесмен вернул клиентке 825 тыс. рублей под страхом лишиться своих земельных участков

Запрет регистрационных действий в отношении 29 участков убедил предпринимателя рассчитаться с женщиной.

В Калининграде строитель-бизнесмен вернул клиентке 825 тыс. рублей только после ареста 29 земельных участков. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, под запрет регистрационных действий был вынесен не только в отношении земли, но и двух помещений и четырех зданий.

Известно, что калининградка и индивидуальный предприниматель заключили договор на строительство одноэтажного дома. Клиентка полностью оплатила работы, а подрядчик нарушил оговоренные сроки. Уже во время сдачи объекта вскрылись недостатки на придомовой территории. В частности, при строительстве отмостки и парковки строители не применили песчано-цементный состав и не уложили слой утеплителя и гидроизоляции.

Суд постановил взыскать в пользу заказчицы стоимость устранения недостатков, неустойку и штраф — всего 825 тысяч рублей. Узнав о запрете регистрационных действий, строитель нашел деньги. Также ему пришлось оплатить дополнительно исполнительский сбор в 99 тысяч рублей.

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