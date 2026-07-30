«Сказали, что ребенка нет». Жуткая авария разлучила сестер 20 лет назад

Надежда Зайцева почти 20 лет пытается разгадать главную тайну своей жизни: куда бесследно исчезла ее младшая сестра Маргарита? Девочек разлучили в далеком 2007 году после того, как их забрали от матери-одиночки в посёлке Элита под Красноярском. Надежда выросла в приемной семье, а вот следы маленькой Риты затерялись.
Девушка поделилась историей в соцсетях и получила сотни откликов, но они только сбивают с толку: кто-то говорит, что Рита находится за пределами страны, а кто-то узнает в этой истории себя. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Жуткая авария и разлука.
Детство Надежды трудно назвать счастливым. Девочки жили в нищете с биологической матерью — Натальей Витальевной Зайцевой (дата рождения — 9 августа 1980 года). Знакомые семьи позже рассказывали Наде, что детей порой было нечем кормить.
Все изменилось в 2007 году. Семилетняя Надя играла с ребятишками и побежала через трассу к колонке, чтобы попить воды. Маленькая девчушка попала под машину. Водитель переехал ей ноги и скрылся с места ДТП.
Девочку с тяжелыми травмами увезли в больницу. Пока она находилась на длительном лечении, мать лишили родительских прав. Спустя год женщина и вовсе скончалась. Из больничной палаты Надежда отправилась сразу в приемную семью, минуя стены детского дома.
А вот судьба ее младшей сестры Маргариты (девочка родилась 11 января 2003 года, на момент трагедии ей было 4 года) оказалась покрыта мраком. По воспоминаниям жителей поселка, которыми они поделились с Надей, Рита росла болезненным ребенком и часто лежала в больницах. Куда ее забрали органы опеки — неизвестно до сих пор. «Я ее совсем не помню. В памяти остался только один смутный образ: как я держу на руках младенца. Я знала только ее имя. Она просто была — и исчезла», — с горечью признается Надежда.
В феврале 2008 года родная мама девочек умерла. Своего отца они не видели. Обе носили то же отчество, как у матери.
Слухи о «продаже» и несостоявшийся опекун.
Долгое время Надя даже не знала: была ли у нее сестра наверняка или это лишь плод ее детских фантазий. Однако позже факт существования Маргариты подтвердили родственники. На связь вышел крестный отец девочек. Выяснилось, что в свое время мужчина планировал жениться на родной тете сестер и удочерить маленькую Риту. Но произошла трагедия — женщина погибла. Молодой мужчина, не имевший за плечами ни брака, ни опыта отцовства, от идеи усыновления в итоге отказался.
Смуту внесли и воспоминания приемной мамы Надежды. По словам женщины, в деле об изъятии девочек было много странностей.
«Приемная мама говорит, что до нее доходили жуткие слухи, будто ребенка “продали”. Когда мама оформляла на меня документы, ей изначально предлагали забрать и Маргариту. Но потом что-то произошло с бумагами, и ей резко сказали: “Ребенка нет”. Мы до сих пор не понимаем этих нестыковок», — делится Надежда.
Одна из бывших сотрудниц детского дома поделилась с Надей, что в те годы детей из изъятых семей сначала направляли в красноярский приют «Росток», а уже оттуда распределяли по краю.
За пределами России?
Недавно Надежда бросила клич в социальные сети. Реакция оказалась ошеломляющей. «Откликнулось очень много людей. Мне скидывают ссылки на страницы девушек, похожих на меня. Пишут сами девушки, которые подозревают, что они приемные: их мамы не были беременны, а ребенок вдруг появился в семье. Потоки информации огромные, я даже не успеваю все читать», — рассказывает красноярка. Но среди искренних попыток помочь проскальзывают откровенно пугающие вещи. «Мне написали с фейкового аккаунта: “Я работаю в органах власти. Вы не найдете сестру, потому что она уже за пределами России”. И попросили удалить эти сообщения сразу, как только я их прочитаю», — вспоминает девушка.
Несмотря ни на что, Надежда не оставляет попыток. Сейчас она воспитывает сына и признается, что он — ее единственный родной человек. Девушка всю жизнь прожила с ощущением одиночества и мечтает найти ту самую девочку из своих смутных детских воспоминаний, чтобы стать для потерянной сестры надежным плечом. «Для меня это не просто поиск человека. Это надежда спустя много лет обрести родного человека», — заключает девушка.
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Как искать пропавших родственников?
Как действовать в подобных запутанных ситуациях? Частный детектив Андрей Примак объясняет: разлучить девочек в те годы могли вполне официально. Семья считалась неблагополучной, одна сестра находилась в больнице, органы опеки приняли решение изъять второго ребенка. Однако даже при минимальных вводных данных зацепку найти можно.
«Поиски нужно начинать прежде всего с восстановления картины событий и хронологии. Это опрос свидетелей, работа с источниками в ЗАГСе и правоохранительных органах, — рассказывает эксперт. — Опекуны, которые забрали девочку, могли дать ей свою фамилию, а позже сестра могла выйти замуж. Вот здесь след может потеряться».По словам детектива, люди регулярно обращаются к специалистам, чтобы вернуть потерянные связи: с родственниками, коллегами, одноклассниками. На восстановление хронологии порой уходят месяцы и даже годы. Обращаясь к профессионалам, нужно понимать, что это экономически затратное мероприятие.
«Такого рода поиск может длиться от двух месяцев до полутора лет. Стоимость в среднем составляет от 300 тыс. рублей и может доходить до полутора, двух и даже трех миллионов рублей», — предупреждает Андрей Примак.
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