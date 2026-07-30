«Сказали, что ребенка нет». Жуткая авария разлучила сестер 20 лет назад

Недавно Надежда бросила клич в социальные сети. Реакция оказалась ошеломляющей. «Откликнулось очень много людей. Мне скидывают ссылки на страницы девушек, похожих на меня. Пишут сами девушки, которые подозревают, что они приемные: их мамы не были беременны, а ребенок вдруг появился в семье. Потоки информации огромные, я даже не успеваю все читать», — рассказывает красноярка. Но среди искренних попыток помочь проскальзывают откровенно пугающие вещи. «Мне написали с фейкового аккаунта: “Я работаю в органах власти. Вы не найдете сестру, потому что она уже за пределами России”. И попросили удалить эти сообщения сразу, как только я их прочитаю», — вспоминает девушка.