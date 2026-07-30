Закон о штрафах за продажу вейпов приняли в Нижегородской области

Спикер Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул серьёзность проблемы: «Вейпы — это реальная угроза для здоровья нации, и в первую очередь — для наших детей. Теперь у нас есть все рычаги, чтобы бороться с этим злом. Мы говорим “нет” бизнесу, который зарабатывает на разрушении жизни людей».