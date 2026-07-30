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Закон о штрафах за продажу вейпов приняли в Нижегородской области

Нормативный акт корректирует региональный Кодекс об административных правонарушениях и вводит систему финансовых санкций.

30 июля депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили закон, предусматривающий административную ответственность за нарушения в сфере оборота вейпов и продукции с содержанием никотина. Информацию об этом распространила пресс‑служба областного парламента.

Нормативный акт корректирует региональный Кодекс об административных правонарушениях и вводит систему финансовых санкций.

За распространение, хранение либо стимулирование продажи вейпов предусмотрены существенные штрафы: для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических — в диапазоне от 800 000 до 1 000 000 рублей.

Полномочия по фиксации нарушений возложены на должностных лиц министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области — именно они будут составлять протоколы. Кроме того, Минпромторг наделён правом рассматривать дела по данным правонарушениям.

Спикер Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул серьёзность проблемы: «Вейпы — это реальная угроза для здоровья нации, и в первую очередь — для наших детей. Теперь у нас есть все рычаги, чтобы бороться с этим злом. Мы говорим “нет” бизнесу, который зарабатывает на разрушении жизни людей».

Ранее запретить ввоз вейпов в Россию предложили нижегородские депутаты.