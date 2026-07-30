В омском парке отключили все аттракционы: что случилось

В связи с отключением электроэнергии работа аттракционов в парке 30-летия ВЛКСМ временно приостановлена, об этом сообщили в пресс-службе парка в четверг, 29 июля 2026 года.
«Мы следим за ситуацией и опубликуем информацию о возобновлении работы сразу после восстановления электроснабжения», — рассказали в парке.
Напомним, что в парке 30-летия ВЛКСМ работают около 36 детских и семейных аттракционов.
В обычные дни покататься на них можно с 11:00 до 21:00 часов, работа может быть приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Стоимость билетов в 2026 году выросла: детский — 200 рублей, в прошлом году был 170 рублей, взрослый — 250 рублей вместо 200 рублей.
Ранее «СуперОмск» рассказывал, что 1 июня 2026 года в городском парке им. 30 летия ВЛКСМ во время катания людей сломалась карусель «Веселые горки» — треснуло основание и заискрилась электропроводка, что создало угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. Следователи организовали проверку. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).