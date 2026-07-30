В омском парке отключили все аттракционы: что случилось

В обычные дни покататься на них можно с 11:00 до 21:00 часов, работа может быть приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Стоимость билетов в 2026 году выросла: детский — 200 рублей, в прошлом году был 170 рублей, взрослый — 250 рублей вместо 200 рублей.