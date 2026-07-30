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В августе изменятся сроки социальных выплат воронежцам

Новый график начислений сообщили в воронежском отделении Соцфонда.

Источник: Комсомольская правда

В августе традиционные даты социальных выплат совпадают с выходными. В связи с этим, Отделение СФР по Воронежской области перечислит деньги получателям заранее.

По привычному графику 3 августа поступят начисления на банковские карты родителям:

— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

— выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

— ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.

Выплату из средств маткапитала на детей до 3 лет жительницам области перечислят 5 августа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат 7 августа, на день раньше планового срока, поскольку 8 число выпадает на субботу.

Пенсионерам деньги придут 14 августа вместо 15 числа, которое выпадет на субботу. А пенсии с датой доставки за 5, 12 и 21 августа поступят в привычные для получателей дни.