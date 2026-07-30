Волгоградстат: в Волгоградской области обрушились цены на лук и турпоездки

«Изменились», как говорится в сообщении Волгоградстата, цены на детские овощные консервы на +4,0%, сосиски, сардельки и колбасу более чем на +2,0%, печенье — на +2,5%, а также на многие другие продукты питания. В том числе, подорожали яблоки на 2,2% и свинина на 2,1%.