Волгоградстат: в Волгоградской области обрушились цены на лук и турпоездки

Волгоградские статистики принесли радостную весть жителям региона: цены на ряд овощной продукции буквально обрушились в торговых точках областного центра, Камышина и Михайловки — мониторинг средней стоимости товаров еженедельно проводится в этих трёх городах.
По данным Волгоградстата, репчатый лук подешевел с 21 по 27 июля на 8,6%, белокочанная капуста — на 7,0%, картофель — на 4,9%, помидоры — на 4,8%, свёкла — на −3,1%, морковь — на 1,2%, огурцы — на 0,9%.
Таким образом, килограмм лука, по данным статведомства, стал стоить в Волгограде 54,50 ₽, капуста — 46,47 ₽, картофель — 60,64 ₽, помидоры — 128,60 ₽, огурцы — 88,00 ₽
Жители областного центра комментируют: похоже, с понедельника до четверга цены резко взлетели.
«Огурцы буквально только что, 30 июля, купила с прилавка на улице 7-й Гвардейской Дивизии по 130 рублей за кг, помидоры — по 150 рублей», — подтверждает горожанка.
«Изменились», как говорится в сообщении Волгоградстата, цены на детские овощные консервы на +4,0%, сосиски, сардельки и колбасу более чем на +2,0%, печенье — на +2,5%, а также на многие другие продукты питания. В том числе, подорожали яблоки на 2,2% и свинина на 2,1%.
Зато задёшево можно съездить в отдельные страны Юго-Восточной Азии — стоимость на путешествие в этот регион снизилась сразу на 13,6%, а также отдохнуть на Черноморском побережье России — снижение составило 6,7%.
Ранее в Волгограде назвали фейком информацию об ограничении выдачи наличных в банках.