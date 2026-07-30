В Великом Новгороде нашли еще одну серебряную монету Владимира Крестителя

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили при раскопках на Софийской стороне Великого Новгорода сребреник Владимира Святославовича, крестителя Руси, одну из самых ранних и редких монет домонгольского периода. Это третья находка такого рода за всю историю раскопок на территории первой столицы древнерусского государства, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«Изготовление монет Владимиром I и его сыновьями было недолгим: оно продолжалось не более 30 лет, а выпуски, вероятно, были незначительными. Но сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку оказалась ярким эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы, отразившим два основополагающих политических события в развитии Руси: образование древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии», — рассказал советник директора ИА РАН Петр Гайдуков, чьи слова приводит пресс-служба института.
По его словам, находка в Новгороде третьего сребреника Владимира имеет большое значение для науки, поскольку расширяет общий ареал распространения древнерусских монет и свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева. Как отметил ученый, эта находка была недавно сделана участниками Новгородской экспедиции ИА РАН во время раскопок, предварявших строительство гостиницы в юго-восточной части Людина конца Великого Новгорода. Этот участок находится в самом сердце исторической части города, освоение которого началось в конце X века. Как предполагают ученые, в то время здесь находилась большая усадьба, которая выходила на средневековую Пробойную улицу.
Последующее изучение найденной монеты показало, что она относится к числу самых ранних сребреников, отчеканенных в Киеве при правлении князя Владимира Святославовича. В прошлом ученые уже находили две подобных монеты во время раскопок в Людином конце и Неревском конце Великого Новгорода, что делает эту находку очень редкой и интересной для изучения. В частности, особенности чеканки этой монеты говорят в пользу того, что все монеты князя Владимира изготавливались в одном и том же месте.
В общей сложности, ученым удалось обнаружить более 600 индивидуальных находок из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины, а также большое количество фрагментов бытовых предметов. В самых ранних культурных слоях ученые обнаружили сребреник, на одной стороне которого был изображен сидящий князь, держащий в руке крест на длинном древке, а на другой — Иисус Христос с Евангелием.