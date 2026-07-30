В Великом Новгороде нашли еще одну серебряную монету Владимира Крестителя

Последующее изучение найденной монеты показало, что она относится к числу самых ранних сребреников, отчеканенных в Киеве при правлении князя Владимира Святославовича. В прошлом ученые уже находили две подобных монеты во время раскопок в Людином конце и Неревском конце Великого Новгорода, что делает эту находку очень редкой и интересной для изучения. В частности, особенности чеканки этой монеты говорят в пользу того, что все монеты князя Владимира изготавливались в одном и том же месте.