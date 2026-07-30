Топ-менеджеров белгородской ГК «Эфко» арестовали в Москве по делу о хищениях

В «Эфко» «Ъ-Черноземье» сказали, что информация о задержаниях сотрудников появилась 30 июля. «Коллектив “Эфко” выражает слова поддержки каждому из них, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Их личный вклад в становление и развитие компании, строительство и повышение эффективности каждой из семи производственных площадок, участие в подборе и развитии персонала и колоссальную вовлеченность в свое дело знают и ценят тысячи сотрудников “Эфко”. Также каждый из них принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ», — отметили в ГК.