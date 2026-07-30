В Волгограде будут судить мужчину за гибель работника на стройке

Чтобы убрать строительный мусор, обвиняемый позвал своего знакомого. Никакого договора с ним не заключали, инструктаж по технике безопасности не проводили. Мужчину отправили работать на высоту без специальной одежды и защиты от падения, хотя у него не было даже допуска к таким работам.