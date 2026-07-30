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Названы регионы России с самыми лучшими дорогами

Ивановская область стала лидером по качеству автомобильных дорог в РФ. Такой вывод сделали эксперты РИА Новостей, проанализировав статистические данные. Более 94% трасс в регионе соответствуют установленным требованиям.

Источник: "Российская газета"

Ивановская область стала лидером по качеству автомобильных дорог в РФ. Такой вывод сделали эксперты РИА Новостей, проанализировав статистические данные. Более 94% трасс в регионе соответствуют установленным требованиям.

Второе место досталось Севастополю с показателем в 90%. Следом идет Курская область с 89,5%. Марий Эл и Брянская область также показали высокие результаты: 89,4% и 89,3% соответственно.

В топ-5 регионов также вошли: Саратовская область — 88,7%, Мурманская — 88,5%, Калининградская — 87,9%, Удмуртия — 87,7% и Хакасия — 86%.

В целом по всей стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.

Напомним, что автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа — автомобильные дороги федерального значения, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и автомобильные дороги местного значения.

Ранее «РГ» рассказывала о том, как идет строительство дороги по обходу Адлера.

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