В Нижнем Новгороде перекроют Нижне-Волжскую набережную из-за ночного забега

В Нижнем Новгороде 1 августа временно ограничат движение транспорта на части Нижне-Волжской набережной в связи с проведением спортивного мероприятия «Ночной забег в Столице закатов». В этот день также изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.
Первые ограничения вступят в силу с 11 до 14 часов. В это время проезд будет закрыт на участке набережной от улицы Широкой до паромной переправы. Из-за этого автобус № 5 будет следовать только от Деловой улицы до остановки «Казанский съезд», а маршрут № 87 сократят до остановки «Улица Рождественская».
С 14 часов 1 августа до часа ночи 2 августа зона перекрытия расширится. Движение закроют на участке набережной от дома 49Б по Рождественской улице до паромной переправы.
В вечернее и ночное время масштабные изменения коснутся работы общественного транспорта. Большая группа автобусов, включая маршруты № 3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 160, 180 и 242, будет пущена в объезд через Похвалинский съезд, улицы Маслякова, Ильинскую, Добролюбова, Зеленский съезд и площадь Минина и Пожарского в обоих направлениях.
Кроме того, вечерний автобус № 5 также будет ограничен участком от Деловой улицы до «Казанского съезда». Маршрут № 87 изменит схему движения на «ЖК Торпедо» — «Черниговская улица».
Автобус № 150 пойдет через Зеленский съезд и улицы Добролюбова, Ильинскую и Горького в обоих направлениях, а маршрут № 190 будет сокращен до площади Минина и Пожарского.
Ранее сообщалось, что результаты всех финишеров «Ночного забега в Столице закатов» опубликуют в газете.