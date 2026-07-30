В Нижнем Новгороде перекроют Нижне-Волжскую набережную из-за ночного забега

Первые ограничения вступят в силу с 11 до 14 часов. В это время проезд будет закрыт на участке набережной от улицы Широкой до паромной переправы. Из-за этого автобус № 5 будет следовать только от Деловой улицы до остановки «Казанский съезд», а маршрут № 87 сократят до остановки «Улица Рождественская».