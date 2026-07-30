РБК: обучение в вузах Калининграда подорожало за год на 10−15%

По данным издания, в БФУ им. И. Канта стоимость обучения по ряду направлений увеличилась примерно на 15%. Так, год обучения на экономическом факультете теперь стоит 174,2 тыс. руб., а по техническим специальностям — от 185,8 тыс. до 193,4 тыс. руб. Самыми дорогими остаются программы ординатуры: обучение по специальности «Дерматовенерология» превышает 433 тыс. руб. в год, а по направлению «Акушерство и гинекология» — 403 тыс. руб.