РБК: обучение в вузах Калининграда подорожало за год на 10−15%

Стоимость обучения в ведущих вузах Калининграда в 2026—2027 учебном году по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 10−15%. Наиболее заметно подорожали программы в БФУ им. И. Канта, а самыми дорогими по-прежнему остаются медицинские специальности. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, в БФУ им. И. Канта стоимость обучения по ряду направлений увеличилась примерно на 15%. Так, год обучения на экономическом факультете теперь стоит 174,2 тыс. руб., а по техническим специальностям — от 185,8 тыс. до 193,4 тыс. руб. Самыми дорогими остаются программы ординатуры: обучение по специальности «Дерматовенерология» превышает 433 тыс. руб. в год, а по направлению «Акушерство и гинекология» — 403 тыс. руб.
В Калининградском государственном техническом университете цены выросли в среднем на 10−12%. Стоимость обучения по большинству инженерных направлений достигла 186 тыс. руб. в год, по программе «Кораблестроение» — более 226 тыс. руб. Наиболее доступными остаются направления «Экономика» и «Менеджмент», где год бакалавриата стоит 165,8 тыс. руб.
В Западном филиале РАНХиГС стоимость обучения по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Сервис» в новом учебном году составит 174,6 тыс. руб. Годом ранее эта сумма была равна 158,8 тыс. руб.
Подорожало обучение и в калининградском филиале Российского государственного института сценических искусств. Стоимость программ «Артист драматического театра и кино» и «Режиссура театра» выросла до 385 тыс. руб. в год, что выше показателя первого набора (295 тыс. руб.). Данные за 2025 год на сайте вуза не указаны, отмечает РБК. Обучение по направлениям «Сценография», «Театроведение» и «Технология художественного оформления спектакля» обойдется в 327 тыс. руб.