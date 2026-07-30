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Дятлова прокомментировала смертельное ДТП в Прибрежном, в котором погиб ребёнок

Администрация и ГИБДД обследуют участок и рассмотрят установку лежачего полицейского.

Источник: Клопс.ru

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала организовать дополнительные меры безопасности в Прибрежном, где насмерть сбили ребёнка. Об этом сити-менеджер сообщила во время прямого эфира в четверг, 30 июля.

Речь идёт об участке улицы Береговой. Местные жители считают, что там нужно установить искусственную дорожную неровность. Автомобилисты частенько превышают скоростной режим.

«Весь Калининград был потрясён ДТП в микрорайоне Прибрежный. Хочу высказать свои искренние соболезнования родным и близким, потому что эта трагедия никого из нас не оставила равнодушным», — сказала Дятлова.

По словам главы администрации, после выяснения обстоятельств аварии мэрия вместе с Госавтоинспекцией проведёт дополнительное обследование этого участка дороги. По итогам проверки власти примут меры по повышению безопасности движения.

Дятлова заявила, что среди возможных решений — установка лежачих полицейских и других технических средств организации дорожного движения. Окончательно меры должны определить на профильной комиссии.

Глава администрации отметила, что в последние два года власти уделяют Прибрежному больше внимания: в микрорайоне ремонтируют тротуары, а теперь отдельно займутся и проблемным участком дороги.

В начале июля на Береговой 37-летний водитель Mercedes наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Трёхлетний ребёнок погиб на месте. Его мать и годовалую сестру увезли в больницу, у девочки тяжёлые травмы. В региональном УМВД позже сообщили, что водитель был пьян.

Что ещё можно изменить, чтобы стало на дорогах безопаснее, читайте в материале «Клопс».

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