Дятлова прокомментировала смертельное ДТП в Прибрежном, в котором погиб ребёнок

В начале июля на Береговой 37-летний водитель Mercedes наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Трёхлетний ребёнок погиб на месте. Его мать и годовалую сестру увезли в больницу, у девочки тяжёлые травмы. В региональном УМВД позже сообщили, что водитель был пьян.