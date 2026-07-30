Семья с ребенком заблудилась на Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые спасатели дважды за сутки выезжали на поиски заблудившихся в лесу.
Одной из операций стала помощь семье с девятилетним ребенком, потерявшейся на территории национального парка «Красноярские Столбы». 29 июля супруги с сыном оказались в районе скалы Жаба и не смогли самостоятельно выбраться из лесной чащи. Осознав, что заблудились, они позвонили по номеру 112.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали район и примерно через час нашли туристов. После этого семью благополучно доставили к Восточному входу национального парка.
Позже в этот же день помощь потребовалась еще двум женщинам, которые отправились за грибами и заблудились в районе СНТ «Кордон». Спасатели оперативно выехали на место, обнаружили потерявшихся в ночном лесу и вывели их в город.
Специалисты напоминают, что перед походом в лес необходимо полностью зарядить мобильный телефон, взять с собой запас воды и заранее сообщить близким о своем маршруте.
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