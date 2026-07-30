РФС внедрил систему сертификации футбольных мячей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. РФС запустил программу «РФС. Качество». Она создана для обеспечения качества используемого инвентаря на всех российских профессиональных и любительских соревнованиях и поддержки отечественных производителей.
На первом этапе была введена процедура сертификации футбольных мячей, которые используются в соревнованиях организованных РФС. Мячи распределяются в одну из категорий: РФС Старт, РФС Стандарт или РФС Про.
Мячи «Меридиан» категории РФС Про от Jögel уже используются на BetBoom матчах сборной России и играх FONBET Кубка России. С этого сезона в матчах ФНЛ будут играть мячами DEMIX категории РФС Про.
Использование механизма аттестации позволит снизить зависимость российских производителей и пользователей футбольных мячей от международных систем контроля качества, в частности FIFA Quality, доступ к которой ограничен с 2022 года.
Доход от процедуры сертификации планируется направлять на развитие детско-юношеского футбола.
После прохождения лабораторных проверок мячи распределяются в одну из категорий.
РФС Старт (массовый футбол).
— Мячи этой категории соответствуют основным критериям производительности, точности, безопасности и долговечности для футбола. Основное внимание уделяется установлению минимальных стандартов при обеспечении доступности для использования на всех уровнях игры.
РФС Стандарт (подготовка резерва и любительский футбол).
— Мячи этой категории выдерживают более жесткие требования к их долговечности и безопасности, качеству игровых поверхностей и технологий, чем «РФС Старт». Основное внимание при этом уделяется к возможности широкого использования мячей для спортивных мероприятий разного уровня.
РФС Про (профессиональный футбол).
— Мячи этой категории предназначены для использования на спортивных мероприятиях самого высокого уровня и отличаются первоклассными характеристиками, точностью и безопасностью.
Каждой модели присваивается пятизначный код, где первая цифра обозначает категорию продукта, следующие две цифры — код производителя, и последние две цифры — модель мяча.
В регламенты соревнований, проводимых под эгидой РФС, были внесены обязательные требования к применению мячей, обладающих сертификатом РФС Про или FIFA Pro.
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС:
— Футбол развивается во всем мире по единым правилам, поэтому к его главному элементу — футбольному мячу — предъявляются четкие технические требования. Для этого существует система сертификации FIFA, которая определяет, какими мячами можно проводить официальные соревнования различного уровня. Однако с 2022 года, после введения незаконных санкций в отношении российского футбола, отечественные производители лишились доступа к этой системе сертификации. Это означает, что даже если мяч, произведенный в России, полностью соответствует всем требованиям FIFA по своим характеристикам, он не может получить маркировку FIFA Quality или FIFA Quality Pro. Соответственно, использовать такие мячи в официальных соревнованиях, особенно международного уровня и чемпионате России, было невозможно.
Именно поэтому в 2022 году мы начали работу с FIFA и согласовали создание собственной российской системы сертификации футбольных мячей. В ее основу легли международные требования FIFA, дополненные стандартами Росстандарта. В результате появилась национальная система сертификации РФС, которая по согласованию с FIFA может применяться даже при проведении международных матчей. Например, национальная сборная России уже использует мячи отечественного производства, прошедшие сертификацию по системе РФС, в официальных товарищеских встречах, проходящих под эгидой FIFA.
До появления этой системы российские производители были вынуждены проводить сертификационные испытания исключительно в зарубежных лабораториях, поскольку в России подобных центров просто не существовало. Сегодня совместно с партнерами мы создали современную лабораторию, которая соответствует лучшим мировым образцам. Она позволяет не только проводить испытания, но и разрабатывать новые технологии, которые впоследствии используются при производстве футбольных мячей.
Стоимость самой сертификации практически не отражается на цене мяча — она составляет лишь сотые доли процента от его стоимости. При этом средства, полученные от проведения сертификации, будут направляться на развитие российского футбола, прежде всего детско-юношеского.