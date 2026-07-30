РФС внедрил систему сертификации футбольных мячей

— Футбол развивается во всем мире по единым правилам, поэтому к его главному элементу — футбольному мячу — предъявляются четкие технические требования. Для этого существует система сертификации FIFA, которая определяет, какими мячами можно проводить официальные соревнования различного уровня. Однако с 2022 года, после введения незаконных санкций в отношении российского футбола, отечественные производители лишились доступа к этой системе сертификации. Это означает, что даже если мяч, произведенный в России, полностью соответствует всем требованиям FIFA по своим характеристикам, он не может получить маркировку FIFA Quality или FIFA Quality Pro. Соответственно, использовать такие мячи в официальных соревнованиях, особенно международного уровня и чемпионате России, было невозможно.