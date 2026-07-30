«Решения по ставке должны вернуть низкую инфляцию при любом сценарии»

— В экономике Нижегородской области на данный момент задействованы практически все трудовые ресурсы. Безработица в регионе составила около 1% — это в два раза ниже, чем в целом по России. Показатель и раньше был ниже общероссийского, но в последние годы разрыв только увеличивается. Это связано главным образом с тем, что на фоне перестройки экономики в последние годы в Нижегородской области активно развивались обрабатывающие производства, спрос на продукцию которых значительно вырос. Адаптация потребовала больше ресурсов. На данный момент, как показывает мониторинг предприятий, напряженность на рынке труда снизилась с пиковых значений 2023−2024 годов, но нехватка сотрудников по-прежнему сохраняется. При этом компании отмечают, что в дальнейшем планируют более медленное повышение зарплат. Для нас это очень важный индикатор: если зарплаты будут расти темпами, сопоставимыми с ростом производительности труда, это не будет создавать избыточного давления на цены.