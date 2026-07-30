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«Пешеходов» с пятачками на оживлённой улице Воронежа засняли горожане

Семейство кабанов пробежало прямо по проезжей части.

Источник: АиФ Воронеж

Сразу трёх кабанов заметили жители Воронежа в Советском районе города ночью в четверг, 30 июля. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.

По словам горожан, дикие свиньи пробежали прямо по проезжей части неподалёку от парка «Танаис» и лесопарка Оптимистов, после чего скрылись из виду.

Отметим, что в регионе распространён вид — кабан обыкновенный. Он является обычным обитателем Воронежского и Хопёрского заповедников. Также этих животных можно встретить в Теллермановском лесу.

Кабаны чаще активны в сумерках и ночью. Днём они обычно отдыхают. Как правило, дикие свиньи избегают встреч с людьми. Напасть может загнанное или раненое животное, а также самка, защищающая детёнышей.

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