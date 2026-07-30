В Хабаровском районе досрочно начали ремонт дорог 2027 года

В Хабаровском районе завершили ремонт восьми дорожных объектов общей протяженностью более шести километров. При этом работы по программе следующего года уже начались, сообщает глава Хабаровского района Сергей Будкин в своем МАХ-канале.
Дороги в этом году ремонтировали в шести населенных пунктах: Черной Речке, Осиновой Речке, Сосновке, Ильинке, квартале Солнечный город и селе Дружба.
О ремонте дорог 2027 года власти решили позаботиться заранее. На следующий год запланировано семь объектов общей протяженностью почти восемь километров — это больше, чем отремонтировали в районе за весь 2026 год.
Работы уже начались на подъезде к поселку Дачный от 19-го километра федеральной трассы «Уссури». Протяженность участка составляет 2,76 километра.
Здесь обустроят систему водоотвода с канавами и водопропускными трубами, ликвидируют пучинистые участки, установят автобусные остановки и уложат новый слой асфальтобетона.
В 2027 году также планируется привести в порядок улицы Дачную в Сосновке, Нижнюю в Черной Речке, Курортную в Бычихе, Кедровую в Казакевичево, Заречную в Тополево и Мелиоративную в Осиновой Речке.
Сергей Будкин отметил, что масштабные дорожные работы стали возможны при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.