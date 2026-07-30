Медведев почтил память погибших на СВО активистов Молодой Гвардии ЕР

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев возложил цветы к аллее памяти 15 погибших в ходе специальной военной операции активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты Боевого братства», передает корреспондент РИА Новости.
Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.
Председатель «Единой России» почтил память погибших на СВО активистов.
«Героям, павшим при исполнении воинского и служебного долга. Вечная память и вечная слава. Вы навсегда в наших сердцах. Помним. Любим. Скорбим», — сказано на мемориальной табличке, к которой Медведев возложил цветы.
Также Медведев возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату и Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Вместе с Медведевым в памятных мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель МГЕР Антон Демидов.
Кроме того, председатель партии осмотрел экспозицию музея находок времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции под открытым небом. Здесь представлены найденные поисковиками на раскопах в окрестностях Ржева военная техника и обмундирование времен Великой Отечественной войны. Также Медведеву показали обломки украинских беспилотников.