За день калининградцы перевели мошенникам более 7 млн рублей

Всего за один день, 29 июля, четверо жителей Калининградской области перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. Самая крупная сумма — 4,8 млн рублей — потеряла пенсионерка из Калининграда, поверив в историю о «безопасном счёте». Оператор из Гурьевского района лишился 750 тыс. рублей, вложив их в криптовалюту по совету аферистов. Ещё двое жителей областного центра перевели мошенникам 500 тыс. и 984 тыс. рублей: злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и обвинили их в «финансовой активности в пользу иностранного государства».