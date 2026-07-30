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За день калининградцы перевели мошенникам более 7 млн рублей

Четверо жителей стали жертвами обмана. Самые крупные потери — у пенсионерки из.

Источник: KaliningradToday

Калининграда (4,8 млн). Схемы — «безопасный счёт», инвестиции и звонки от «сотрудников ФСБ».

Всего за один день, 29 июля, четверо жителей Калининградской области перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. Самая крупная сумма — 4,8 млн рублей — потеряла пенсионерка из Калининграда, поверив в историю о «безопасном счёте». Оператор из Гурьевского района лишился 750 тыс. рублей, вложив их в криптовалюту по совету аферистов. Ещё двое жителей областного центра перевели мошенникам 500 тыс. и 984 тыс. рублей: злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и обвинили их в «финансовой активности в пользу иностранного государства».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Полиция предупреждает: не переводите деньги незнакомцам, не сообщайте коды и данные карт. Мошенники постоянно совершенствуют схемы, но цель одна — ваши сбережения.

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