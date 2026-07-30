72-летнего лауреата премии «Оскар» эвакуировали на вертолете с горы

72-летнего лауреата премии «Оскар», аниматора Глена Кина эвакуировали на вертолете с горы Мамми в Аризоне (США), пишет People.
Кинематографист почувствовал себя плохо во время похода, в который отправился со своими внуками. Сообщение о том, что туристу требуется неотложная помощь, поступило в экстренные службы около восьми часов утра по местному времени 29 июля. Как уточнили в публикации, у Кина закружилась голова, он не смог самостоятельно спуститься с горы.
«Я понимал, что мне действительно требуется помощь. Меня подняли на вертолете, и я с высоты осмотрел все эти места, на которые некогда взбирался в детстве. Я тогда подумал: “Господи, благодарю”. Ибо такая команда действительно является благодатью. Эти люди рисковали жизнями на краю того узкого небольшого выступа. С высоты он был похож на край бритвенного лезвия», — добавил Кин.
После эвакуации с горы Кин отказался от последующей медицинской помощи в больнице.
Глен Кин.
(Фото: Monica Schipper / Getty Images).
Капитан пожарной службы Феникса Тодд Келлер уточнил, что тропу на горе Мамми не перекрывают в дни, когда объявляется предупреждение об экстремальной жаре. Но туристам все же следует задуматься об опасностях прогулок при таких погодных условиях.
Глен Кин получил «Оскар» в 2018 году в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за ленту «Дорогой баскетбол». Он также работал над сценариями мультфильмов «Тарзан» (1999) и «Покахонтас» (1995) и срежиссировал мультфильм 2020 года «Путешествие на Луну». Среди его продюсерских работ — «Мусоровозик: Рождественские приключения» (2020), «Рапунцель: Запутанная история» (2010), «Принцесса и лягушка» (2009). Кин вырос в Аризоне, но сейчас живет в Париже.
Гора Мамми достигает в высоту 689 м, согласно данным с сайта Peakery. С какой высоты был эвакуирован Кин, People не уточняет.
Мужчина спустился с горы с торчащей из него треккинговой палкой.
Ранее в США некий Дэвид Чифальди прошел почти 16 км, спускаясь с самой большой вершины в штате Монтана, с треккинговой палкой, пронзившей его тело.
Во время восхождения на вершину Гранит-Пик в штате Монтана он поскользнулся и упал на одну из своих треккинговых палок, оборудование вонзилось ему в бок. Восхождение турист совершал вместе с друзьями, а ранение получил всего в 300 м от самой вершины.
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