72-летнего лауреата премии «Оскар» эвакуировали на вертолете с горы

«Я понимал, что мне действительно требуется помощь. Меня подняли на вертолете, и я с высоты осмотрел все эти места, на которые некогда взбирался в детстве. Я тогда подумал: “Господи, благодарю”. Ибо такая команда действительно является благодатью. Эти люди рисковали жизнями на краю того узкого небольшого выступа. С высоты он был похож на край бритвенного лезвия», — добавил Кин.