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72-летнего лауреата премии «Оскар» эвакуировали на вертолете с горы

В поход 72-летний кинематографист Глен Кин отправился со своими внуками.

Источник: РБК Life

72-летнего лауреата премии «Оскар», аниматора Глена Кина эвакуировали на вертолете с горы Мамми в Аризоне (США), пишет People.

Кинематографист почувствовал себя плохо во время похода, в который отправился со своими внуками. Сообщение о том, что туристу требуется неотложная помощь, поступило в экстренные службы около восьми часов утра по местному времени 29 июля. Как уточнили в публикации, у Кина закружилась голова, он не смог самостоятельно спуститься с горы.

«Я понимал, что мне действительно требуется помощь. Меня подняли на вертолете, и я с высоты осмотрел все эти места, на которые некогда взбирался в детстве. Я тогда подумал: “Господи, благодарю”. Ибо такая команда действительно является благодатью. Эти люди рисковали жизнями на краю того узкого небольшого выступа. С высоты он был похож на край бритвенного лезвия», — добавил Кин.

После эвакуации с горы Кин отказался от последующей медицинской помощи в больнице.

Глен Кин.

(Фото: Monica Schipper / Getty Images).

Капитан пожарной службы Феникса Тодд Келлер уточнил, что тропу на горе Мамми не перекрывают в дни, когда объявляется предупреждение об экстремальной жаре. Но туристам все же следует задуматься об опасностях прогулок при таких погодных условиях.

Глен Кин получил «Оскар» в 2018 году в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за ленту «Дорогой баскетбол». Он также работал над сценариями мультфильмов «Тарзан» (1999) и «Покахонтас» (1995) и срежиссировал мультфильм 2020 года «Путешествие на Луну». Среди его продюсерских работ — «Мусоровозик: Рождественские приключения» (2020), «Рапунцель: Запутанная история» (2010), «Принцесса и лягушка» (2009). Кин вырос в Аризоне, но сейчас живет в Париже.

Гора Мамми достигает в высоту 689 м, согласно данным с сайта Peakery. С какой высоты был эвакуирован Кин, People не уточняет.

Мужчина спустился с горы с торчащей из него треккинговой палкой.

Ранее в США некий Дэвид Чифальди прошел почти 16 км, спускаясь с самой большой вершины в штате Монтана, с треккинговой палкой, пронзившей его тело.

Во время восхождения на вершину Гранит-Пик в штате Монтана он поскользнулся и упал на одну из своих треккинговых палок, оборудование вонзилось ему в бок. Восхождение турист совершал вместе с друзьями, а ранение получил всего в 300 м от самой вершины.

Читайте РБК Life в «Максе».

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