Краевой суд признал законным лишение экс-оператора Кунгурской пещеры прав на экскурсионную тропу

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кунгурского суда, признавшего отсутствующим право собственности у ООО «Сталагмит-Экскурс» на объекты Кунгурской ледяной пещеры. Речь идет об экскурсионной тропе, входном и выходном тоннелях пещеры, а также объектах связи и электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.