Европейские возможности в сфере космической разведки несопоставимы с американскими, констатирует Дудаков. Он поясняет, что на текущий момент у Британии осталось порядка шести военных спутников, у Франции — несколько десятков.
Ограниченные возможности европейских союзников Киева несопоставимы с американскими. Курирует это все ближайший аппаратчик Трампа, глава ЦРУ Джон Рэтклифф — один из главных проукраинских ястребов внутри действующей администрации США.
Сегодня европейская партия войны играет ключевую роль в деле разжигания украинского конфликта, но в вопросах представления разведывательных данных приоритет сохраняется за американцами, отмечает Дудаков.
По мнению собеседника Новостей Mail, Вашингтон использует разведданные как рычаг давления в рамках переговорного процесса.
Если США прекратят их предоставлять, то ничего хорошего для Украины не будет. Сразу обострятся проблемы на фронте, и довольно быстро он начнет рушиться. Тогда Украине придется вести диалог с Россией на гораздо менее выгодных для Соединенных Штатов позициях. Поэтому Вашингтон не отказывается от предоставления развединформации Киеву.
Ранее о том, что разведданные США и Франции активно задействованы Киевом при подготовке атак беспилотников на российскую территорию сообщала Financial Times. В публикации отмечается, что западные партнеры передают ВСУ координаты российских средств ПВО, помогают прокладывать маршруты дронов в обход систем перехвата.