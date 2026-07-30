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Американист раскрыл, как США могут кардинально изменить ход украинского конфликта

Подавляющее большинство развединформации Украине предоставляют США. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал политолог Малек Дудаков. Эксперт пояснил, что сегодня на орбите находятся как минимум несколько сотен военных спутников США и примерно десять тысяч спутников Starlink, которые активно используются для ударов ВСУ вглубь России.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейские возможности в сфере космической разведки несопоставимы с американскими, констатирует Дудаков. Он поясняет, что на текущий момент у Британии осталось порядка шести военных спутников, у Франции — несколько десятков.

Ограниченные возможности европейских союзников Киева несопоставимы с американскими. Курирует это все ближайший аппаратчик Трампа, глава ЦРУ Джон Рэтклифф — один из главных проукраинских ястребов внутри действующей администрации США.

Малек Дудаков
политолог

Сегодня европейская партия войны играет ключевую роль в деле разжигания украинского конфликта, но в вопросах представления разведывательных данных приоритет сохраняется за американцами, отмечает Дудаков.

По мнению собеседника Новостей Mail, Вашингтон использует разведданные как рычаг давления в рамках переговорного процесса.

Если США прекратят их предоставлять, то ничего хорошего для Украины не будет. Сразу обострятся проблемы на фронте, и довольно быстро он начнет рушиться. Тогда Украине придется вести диалог с Россией на гораздо менее выгодных для Соединенных Штатов позициях. Поэтому Вашингтон не отказывается от предоставления развединформации Киеву.

Малек Дудаков
политолог

Ранее о том, что разведданные США и Франции активно задействованы Киевом при подготовке атак беспилотников на российскую территорию сообщала Financial Times. В публикации отмечается, что западные партнеры передают ВСУ координаты российских средств ПВО, помогают прокладывать маршруты дронов в обход систем перехвата.

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