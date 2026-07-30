Американист раскрыл, как США могут кардинально изменить ход украинского конфликта

Если США прекратят их предоставлять, то ничего хорошего для Украины не будет. Сразу обострятся проблемы на фронте, и довольно быстро он начнет рушиться. Тогда Украине придется вести диалог с Россией на гораздо менее выгодных для Соединенных Штатов позициях. Поэтому Вашингтон не отказывается от предоставления развединформации Киеву.