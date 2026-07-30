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На Дону назначили нового мирового судью в Красносулинский район

Кандидатуру утвердили на 35-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области 30 июля.

На Дону назначили нового мирового судью в Красносулинский район. 30 июля на 35-м заседании регионального парламента утвердили новую кандидатуру. На три года полномочий мировым судьей судебного участка № 6 Красносулинского района назначили Дмитрия Тарасенко. До этого назначения Дмитрий Петрович работал помощником судьи в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону. Теперь он продолжит профессиональный путь на новом месте.