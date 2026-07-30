Нижегородцам рассказали, как правильно выбрать банковский вклад

Щербаченко подчеркнул, что выбор вклада должен основываться на личных финансовых целях и планах. Важно понимать, когда вам понадобятся деньги, чтобы принять оптимальное решение. Если вам нужно быстро получить доход, то краткосрочные вклады на три месяца могут быть лучшим вариантом. Такие вклады предлагают самые высокие проценты — в среднем 13,38% годовых, что позволяет получить максимальную доходность в короткие сроки и быстро вернуть средства.