Нижегородцам рассказали, как правильно выбрать банковский вклад

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал NEWS.ru о том, как выбрать банковский вклад, учитывая текущую экономическую ситуацию. По его словам, в условиях, когда Центральный банк России постепенно снижает ключевую ставку, банки также уменьшают проценты по депозитам.
Щербаченко подчеркнул, что выбор вклада должен основываться на личных финансовых целях и планах. Важно понимать, когда вам понадобятся деньги, чтобы принять оптимальное решение. Если вам нужно быстро получить доход, то краткосрочные вклады на три месяца могут быть лучшим вариантом. Такие вклады предлагают самые высокие проценты — в среднем 13,38% годовых, что позволяет получить максимальную доходность в короткие сроки и быстро вернуть средства.
Однако, если вы готовы подождать и хотите более предсказуемый доход, стоит рассмотреть среднесрочные вклады на полгода. Они предлагают доходность в диапазоне от 12% до 13,2% годовых. Эти вклады фиксируют ставку до конца года, что особенно важно в условиях нестабильности.
Долгосрочные вклады на год и более, хотя и предлагают фиксированные ставки, обычно имеют более низкие проценты. Например, ставка по таким вкладам может составлять около 12% годовых. На более длительные сроки ставки ещё ниже.
Таким образом, выбор между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными вкладами зависит от ваших финансовых целей, готовности ждать и предпочтений по доходности, заключил эксперт.
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