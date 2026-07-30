Сильнейшие дожди обрушились на Пакистан и север Индии. Фото последствий

Муссонные дожди вызвали сильнейшие наводнения в Индии и Пакистане, число жертв стихии продолжает расти в обеих странах. В индийском штате Ассам погибли 78 человек, а в Пакистане с 26 июня число жертв превысило 100 человек. Об этом сообщают индийский телеканал Hindi News 18 и пакистанское издание Dawn.
Наводнение началось 19 июля из-за сильных ливней, которые обрушились на Ассам и соседний Нагаленд. Из берегов вышли реки Дикхоу, Дисанг и Дхансири.
Затопленная дорога после дождей в Муридке, Пакистан, 29 июля 2026 года.
(Фото: Murtaza Ali / Reuters) Затопленный жилой район на окраине Ахмедабада, Индия, 29 июля 2026 года.
(Фото: Amit Dave / Reuters) Спасатели эвакуируют жителей, оказавшихся в затопленном районе после дождей, на окраине Ахмедабада, Индия, 28 июля 2026 года.
(Фото: Amit Dave / Reuters) Затопленный участок в деревне Теок в Верхнем Ассаме, Индия, 28 июля 2026 года.
(Фото: Parikhit Saikia / AP / ТАСС) Затопленная дорога после сильных дождей, Ахмедабад, Индия, 27 июля 2026 года.
(Фото: Amit Dave / Reuters) Затопленная дорога после дождей, Ахмедабад, Индия, 25 июля 2026 года.
(Фото: Amit Dave / Reuters).
В Ассаме наводнение затронуло 551 деревню в семи округах штата: Сивасагаре, Чараидео, Голагхате, Джорхате, Нагаоне, Бисванатхе и Камруп-Урбане. Всего стихия затронула более 300 тыс. человек, причем больше всего пострадал округ Чараидео — там с последствиями стихии столкнулись 137 561 человек.
Метеорологическая служба Индии объявила оранжевый уровень опасности на ближайшие три дня: в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш и Нагаленд ожидаются сильные дожди с грозами и молниями с 30 июля по 1 августа. Синоптики предупредили, что новые ливни могут спровоцировать заболачивание территорий, внезапные паводки и оползни, а также затруднить движение транспорта.
Причиной нынешнего наводнения стали обильные осадки: 19 июля в округе Мококчунг (штат Нагаленд) количество осадков превысило норму на 493%, в Вокхе (штат Нагаленд) выпало 108% месячной нормы осадков.
В результате паводков дома пришлось покинуть 16,5 тыс. жителям, их эвакуировали в пункты временного размещения. Вода затопила более 21 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий, унесла более 11 тыс. голов крупного рогатого скота, а всего от стихии пострадали 17 тыс. животных.
Параллельно муссонные ливни обрушились на Пакистан. По состоянию на 26 июня стихия унесла жизни 107 человек, большая часть из них погибла от обрушения домов и поражения электрическим током.
28 июля дожди затихли, однако Метеорологическая служба Пакистана спрогнозировала, что с 29 июля ливни снова начнутся в верховьях крупных рек, а также в Исламабаде, Пенджабе, Исламской Республике Азад Джамму и Кашмир, провинции Хайбер-Пахтунхве и Гилгит-Балтистане.
Селевой поток уничтожил деревню в Индии.
Наводнения в Индии происходят почти ежегодно в сезон муссонов. Год назад в индийском штате Уттаракханд селевой поток за считаные минуты уничтожил целую деревню. Причиной схода лавины стали проливные дожди, которые вызвали паводки. В какой-то момент бассейн реки Кхирганга переполнился, и вода хлынула вниз по горному хребту прямо к деревне Дхарали. Селевой поток обрушился на населенный пункт и мгновенно смыл его. Обломки и снесенные здания попали прямо в реку Бхагиратхи, на берегу которой располагался поселок. Трагический момент уничтожения поселка попал на видео.
По словам местных жителей, сразу после схода селя в окрестных деревнях началась паника, люди бросились в поисках возвышенности, чтобы спастись от наводнения.
Через несколько дней осадки обрушились на регион Джамму и Кашмир на северо-западе Индостана. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 56 человек, еще десятки человек пропали без вести.
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