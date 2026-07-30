Сильнейшие дожди обрушились на Пакистан и север Индии. Фото последствий

Наводнения в Индии происходят почти ежегодно в сезон муссонов. Год назад в индийском штате Уттаракханд селевой поток за считаные минуты уничтожил целую деревню. Причиной схода лавины стали проливные дожди, которые вызвали паводки. В какой-то момент бассейн реки Кхирганга переполнился, и вода хлынула вниз по горному хребту прямо к деревне Дхарали. Селевой поток обрушился на населенный пункт и мгновенно смыл его. Обломки и снесенные здания попали прямо в реку Бхагиратхи, на берегу которой располагался поселок. Трагический момент уничтожения поселка попал на видео.