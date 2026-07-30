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Российские военные взяли под контроль поселок Красноярское в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» 30 июля освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки войск «Центр» 30 июля освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Населённый пункт находится на добропольском направлении.

В тот же день группировка «Север» установила контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.

Напомним, по договору между ДНР и Российской Федерацией от 30 сентября 2022 года территория республики, включая поселок Красноярское, является новым субъектом в составе России.

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