Подразделения группировки войск «Центр» 30 июля освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Населённый пункт находится на добропольском направлении.
В тот же день группировка «Север» установила контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.
Напомним, по договору между ДНР и Российской Федерацией от 30 сентября 2022 года территория республики, включая поселок Красноярское, является новым субъектом в составе России.
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