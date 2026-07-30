Химик предупредил о вреде постоянно работающего фумигатора

По словам химика, ключевой фактор риска для здоровья — отсутствие проветривания: в маленькой закрытой спальне концентрация паров может достичь опасных значений. Это особенно опасно для людей с астмой, аллергией и повышенной чувствительностью, поскольку даже кратковременное воздействие может вызвать у них кашель, головную боль и тошноту, а при систематическом использовании могут возникнуть нарушения нервной системы, пояснил Дорохов.