Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

44 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Дзержинске в этом году

Глава города проверил ход работ на трех объектах.

В Дзержинске проводят капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Всего за год планируется обновить 44 здания по 60 видам работ. Три объекта проверил глава города Михаил Клинков вместе с советником Андреем Куваевым и представителями МКУ «Городское жилье».

По словам Михаила Клинкова, капремонт фасада дома № 12 на улице Островского выполнен на 80%, а кровлю обновили уже на 83%. Работы перенесли из графика 2027 года на текущий в связи с жалобами жильцов на предаварийное состояние здания.

Крышу дома № 105 на проспекте Ленина отремонтировали в прошлом году, а готовность фасадных работ оценивается в 85%. В доме № 24А на улице Октябрьской кровельные и фасадные работы идут по графику.

Местные жители принимают активное участие в обновлении домов — контролируют работу на объектах и общаются со строителями. После завершения основных работ в порядок приведут дворы и входные группы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что мозаичное панно с фасада Дома книги в Дзержинске отреставрируют в Москве.