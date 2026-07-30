44 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Дзержинске в этом году

В Дзержинске проводят капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Всего за год планируется обновить 44 здания по 60 видам работ. Три объекта проверил глава города Михаил Клинков вместе с советником Андреем Куваевым и представителями МКУ «Городское жилье».
По словам Михаила Клинкова, капремонт фасада дома № 12 на улице Островского выполнен на 80%, а кровлю обновили уже на 83%. Работы перенесли из графика 2027 года на текущий в связи с жалобами жильцов на предаварийное состояние здания.
Крышу дома № 105 на проспекте Ленина отремонтировали в прошлом году, а готовность фасадных работ оценивается в 85%. В доме № 24А на улице Октябрьской кровельные и фасадные работы идут по графику.
Местные жители принимают активное участие в обновлении домов — контролируют работу на объектах и общаются со строителями. После завершения основных работ в порядок приведут дворы и входные группы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что мозаичное панно с фасада Дома книги в Дзержинске отреставрируют в Москве.