Учитель из Железногорска вышел в полуфинал телешоу «Классная тема»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Учитель биологии Школы космонавтики Железногорска Юрий Прокофьев стал полуфиналистом пятого сезона телешоу «Классная тема», сообщили в правительстве края.
В этом году на участие в проекте поступило более пяти тысяч заявок со всей страны, а экспертный совет выбрал 35 лучших педагогов, которых пригласят на съемки в Москву.
Юрий Прокофьев — заслуженный учитель России, многократный победитель конкурса «Лучший учитель». За 30 лет работы он подготовил сотни учеников — победителей и призеров олимпиад, научных конференций и конкурсов.
Осенью состоится народное голосование, по итогам которого определят семерых финалистов. Главный приз — собственный цикл познавательных передач на телеканале «Россия-Культура».