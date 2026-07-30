Экс-начальника военного госпиталя в Воронеже осудили за присвоение 3 млн

Бывшего начальника расположенного в облцентре ФГКУ «416 военный госпиталь» Министерства обороны РФ в Воронеже осудили за присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ленинский райсуд назначил ему три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также Черенкову нельзя занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Об этом сообщили в суде.