В Красноярске завершился сезон профильных объединений для молодёжи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился летний сезона профильных объединений молодёжного центра «Патриот».
В этом году участниками выездных мероприятий стали 130 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Для них были организованы курсы по нескольким направлениям: от основ десантирования и работы с беспилотниками до скалолазания и управления катамаранами.
На курсе «Десантник» участники проходили марш-броски, осваивали основы десантирования, прыгали с парашютом, а также отрабатывали навыки медицины.
Смена «Спецназ» была посвящена работе с оружием и БПЛА, топографии, ориентированию на местности и выживанию в условиях высоких физических нагрузок.
Своими впечатлениями поделился курсант центра «Патриот» Степан Пешков: «Неделя на смене “Спецназ” стала для меня настоящим испытанием. Я научился быстро принимать решения и лучше чувствовать бойцов. Больше всего запомнилась работа в поле и тактическая медицина — то, что невозможно отработать в классе. Такие сборы закаляют характер и учат действовать как единый механизм».
Смена «Кутурчины» познакомила подростков с основами туризма и скалолазания. Водное направление было представлено двумя программами: «Манская петля» с полноценным сплавом, ритуалом посвящения в туристы и спортивными играми, а также «Манские пороги», где участники учились управлять катамараном.
«Летние смены — это уникальная возможность для подростков выйти из привычной среды, проверить себя в реальных условиях и получить навыки, которые не даёт обычная школа. Здесь рождаются настоящие команды, где каждый учится доверять и брать на себя ответственность», — подчеркнул директор центра «Патриот» Роман Данилов.