Ростовская область вышла в России на второе место по урожаю клубники

Как отметили в РСХБ, в целом по стране в 2026 году производство клубники может вырасти на 8%, по сравнению с прошлогодним показателем, до 318 тыс. т. «За 2025 год хозяйства всех категорий произвели в России 294,3 тыс. т клубники. На нее пришлось около 40% производства ягод, — уточнил замруководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков. — Рост объемов происходит, благодаря хорошей погоде в решающий период вегетации, расширению площадей, интенсификации производства и развитию селекции, улучшению агротехнологий и закладке новых ягодников с участием государственной поддержки».