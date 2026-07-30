Инвестор за свой счет обустраивает сквер на месте снесенного дома в Ростове-на-Дону

Подрядчик завершил земляные работы, подготовил место под детский игровой комплекс и высадил 32 дерева. Кроме того, частично проложена сеть пешеходных дорожек, ведется мощение тротуаров плиткой. Проект также предусматривает установку детских игровых элементов, пергол, скамеек и других малых архитектурных форм, монтаж системы автоматического полива и завершение озеленения.