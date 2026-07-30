Районную больницу в Тереке КБР капитально ремонтируют впервые за 30 лет

Центральную районную больницу в городе Тереке Кабардино-Балкарской Республики, которую капитально не ремонтировали с 1996 года, обновят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Завершение всех работ и сдача обновленной больницы в эксплуатацию запланированы на первое полугодие 2028 года, сообщили в Минздраве КБР.
На данный момент строители проводят замену кровли и демонтируют внутренние помещения. В дальнейшем будут обновлены оконные блоки, фасад, полностью переоснащены инженерные системы и коммуникации. Особое внимание уделяется перепланировке помещений в соответствии с новой моделью медицинской организации, что позволит улучшить логистику и повысить комфорт для пациентов и персонала.
Больница оказывает медицинскую помощь по ключевым направлениям — хирургии, терапии и реанимации. Ее обновление имеет огромное значение для жителей Терского района, так как учреждение является важнейшим звеном местной системы здравоохранения. Стационар рассчитан на 80 коек, общая площадь здания — 3718 кв. м.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.