Территорию у ДК в поселке Мангуш улучшают по просьбе жителей

Территорию у Дома культуры в поселке Мангуш Донецкой Народной Республики благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Но местный житель заметил: побелка облупилась, тротуарная плитка местами просела, растения засохли. Он рассказал об этом через QR-код обратной связи.
Администрация все проверила и начала исправлять ситуацию. Подрядчик сразу убрал недочеты покрытия — теперь плитка выглядит аккуратно. Дополнительно коммунальщики покрасят балюстраду и позаботятся о том, чтобы зелень вновь радовала глаз.
На всех объектах, построенных или обновленных по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили проблему, отсканируйте код и опишите ее.
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