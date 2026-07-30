Три проекта из Калининградской области получат гранты общества «Знание»

Гранты Российского общества «Знание» получат три проекта Калининградской области благодаря расширению перечня победителей конкурса инициатив родительских сообществ. Отбор проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Расширение перечня проектов, получивших грантовую поддержку, — это хорошая новость для сотен родительских сообществ по всей стране. За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Еще 392 проекта родительских сообществ из 66 регионов страны получат грантовую поддержку. Впервые в их числе — три проекта из Калининградской области.
Так, будет реализован проект «Рубежи Славы — наследие Победы» от школы Зеленоградска. Он объединит школьников и родителей вокруг изучения связи между Сталинградской битвой и штурмом Кенигсберга. Семьи соберут материалы для «Книги памяти», посмотрят и обсудят фильмы о Сталинграде, примут участие в акции «Письмо неизвестному солдату», конкурсе фотографий военных мемориалов и исследовательской работе. Часть команды отправится в Волгоград, где посетит Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и другие памятные места. Итогом станет интерактивная передвижная экспозиция.
Также поддержку получил проект школы № 1 города Немана «Культурный код школы: инновации и преемственность», он посвящен обновлению музея. А в гимназии № 32 Калининграда реализуют проект «Безопасная информационная среда детства как основной показатель качества образования». Инициатива предполагает создание регионального штаба цифровых волонтеров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.