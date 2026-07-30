Три проекта из Калининградской области получат гранты общества «Знание»

«Расширение перечня проектов, получивших грантовую поддержку, — это хорошая новость для сотен родительских сообществ по всей стране. За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.