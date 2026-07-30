В Москве по делу о растрате арестовали замглавы управления Минпромторга

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя задержана в Москве и арестована по делу о растрате в особо крупном размере. Вместе с ней под стражу отправлены топ-менеджеры группы компаний «Эфко», сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и министерстве.
Мещанский районный суд Москвы заключил Половченю под стражу на два месяца. Ей вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Одновременно суд арестовал директора по развитию управляющей компании ГК «Эфко» Владислава Романцева и заместителя директора по развитию холдинга Екатерину Кустову, которым инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В Минпромторге подтвердили информацию о следственных действиях в отношении своей сотрудницы.
«Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям», — сообщили РБК в ведомстве.
Уголовное дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Ранее в рамках этого расследования был арестован генеральный директор компании и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. Проект «Транспорт будущего» изначально развивался при участии членов совета директоров «Эфко», после чего выделился в самостоятельного разработчика. В 2023 году компания запустила первую очередь завода по выпуску беспилотников в ОЭЗ «Тольятти» с общим объемом инвестиций около 7 миллиардов рублей. В январе 2025 года производственную площадку компании в Самарской области посетил президент России Владимир Путин.