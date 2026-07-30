В Москве по делу о растрате арестовали замглавы управления Минпромторга

Уголовное дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Ранее в рамках этого расследования был арестован генеральный директор компании и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. Проект «Транспорт будущего» изначально развивался при участии членов совета директоров «Эфко», после чего выделился в самостоятельного разработчика. В 2023 году компания запустила первую очередь завода по выпуску беспилотников в ОЭЗ «Тольятти» с общим объемом инвестиций около 7 миллиардов рублей. В январе 2025 года производственную площадку компании в Самарской области посетил президент России Владимир Путин.