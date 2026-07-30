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В Дрокино восстановили дорогу, размытую ливнем

Работы по устранению последствий велись всю ночь.

В Дрокино из-за сильного ливня размыло участок дороги на подъезде к микрорайону Монамур. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

На место прибыли администрация, подрядчик и все ответственные службы. Работы по устранению последствий велись всю ночь.

Дорогу полностью восстановили, движение транспорта открыто. Сейчас администрация принимает обращения жителей и заявки на откачку воды.

Кроме того, строительство системы водоотведения продолжается — объект должны сдать до 15 августа.

Ранее мы сообщали, что шесть домов подтопило на юге Красноярского края из-за ливня.