В Дрокино восстановили дорогу, размытую ливнем

В Дрокино из-за сильного ливня размыло участок дороги на подъезде к микрорайону Монамур. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
На место прибыли администрация, подрядчик и все ответственные службы. Работы по устранению последствий велись всю ночь.
Дорогу полностью восстановили, движение транспорта открыто. Сейчас администрация принимает обращения жителей и заявки на откачку воды.
Кроме того, строительство системы водоотведения продолжается — объект должны сдать до 15 августа.
Ранее мы сообщали, что шесть домов подтопило на юге Красноярского края из-за ливня.