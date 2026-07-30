В Самаре обсуждают строительство станции метро у ЖД вокзала

Убежден, что станция могла бы стать дополнительным импульсом для развития всего метрополитена, при этом снизить нагрузку на наземный транспорт. Сейчас в Правительстве идет обсуждение концепции — думаю, что в ближайшее время будет озвучена конкретика по реализации этого проекта.