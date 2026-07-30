Записаться к врачу по телефону можно будет во всех 40 медорганизациях Хабаровского края

В 2025 году создали единый контакт-центр для записи к врачу по номеру «122». С начала 2026 года по номеру было принято 1 млн 32 тыс. звонков. Целью создания сервиса было снижение нагрузки на регистратуры поликлиник. Если при звонке в регистратуру 20 секунд не берут трубку, в разговор вступает голосовой помощник. Он помогает записаться к врачу или вызвать его на дом. Если вопрос сложнее, звонок автоматически переводят к оператору контакт-центра. С помощью программы «Барс» он видит расписание врачей и может оформить запись, а также вызвать доктора на дом либо перенаправить звонок прямо в медучреждение. С июля система станет удобнее — операторы смогут переводить звонки во все 40 подразделений скорой медицинской помощи края. «В 2025 году к контакт‑центру подключили первые 19 медицинских учреждений в Хабаровске, Комсомольске‑на‑Амуре, Амурске и Эльбане. В этом году к системе присоединятся ещё 26 организаций. В итоге практически всё первичное звено, оказывающее медико‑санитарную помощь в крае, будет интегрировано в единую систему», — отметили в краевом минздраве. Контакт-центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00. В нерабочее время доступна опция заказа обратного звонка. Исходящий по номеру «122» бесплатный.