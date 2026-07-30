Маршруты автобусов массово изменят в Нижнем Новгороде 1—2 августа

Временные ограничения вводятся в два этапа. Первый — с 11:00 до 14:00 1 августа: на этом отрезке будет закрыт проезд на участке от улицы Широкой до паромной переправы. В этот период автобус № 5 будет курсировать от Деловой улицы до остановки «Казанский съезд», а автобус № 87 — до остановки «Улица Рождественская».