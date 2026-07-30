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Маршруты автобусов массово изменят в Нижнем Новгороде 1—2 августа

Временные ограничения вводятся в два этапа.

Из‑за проведения ночного забега в Нижнем Новгороде скорректируют движение ряда автобусных маршрутов. Об этом проинформировали в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Временные ограничения вводятся в два этапа. Первый — с 11:00 до 14:00 1 августа: на этом отрезке будет закрыт проезд на участке от улицы Широкой до паромной переправы. В этот период автобус № 5 будет курсировать от Деловой улицы до остановки «Казанский съезд», а автобус № 87 — до остановки «Улица Рождественская».

Второй этап ограничений продлится с 14:00 1 августа до 01:00 2 августа: закроют проезд на отрезке от дома 49Б по улице Рождественской до паромной переправы. На это время изменятся маршруты автобусов № 3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 160, 180 и 242.

При движении в Нагорную часть транспорт пойдёт через Похвалинский съезд, улицы Маслякова, Ильинскую, Добролюбова, Зеленский съезд и площадь Минина и Пожарского. В Заречную часть автобусы будут следовать через площадь Минина и Пожарского, Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.

Кроме того, автобус № 5 продолжит ходить от улицы Деловой до остановки «Казанский съезд». Маршрут № 87 проложат по схеме «ЖК “Торпедо” — Черниговская улица». Автобус № 150 будет двигаться по Зеленскому съезду, улицам Добролюбова, Ильинской и Горького в обоих направлениях. А схему движения автобуса № 190 сократят — он будет доезжать только до площади Минина и Пожарского.

Спортивный забег пройдёт на Нижневолжской набережной. В связи с мероприятием также введут ограничения на парковку: нельзя будет оставлять машины у дома № 15а по площади Маркина и у катера «Герой» с обеих сторон.

Ранее 5 тысяч нарушений нашли в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

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